2017 04 05 13:58:22

Про реформування системи охорони здоров’я та старту програми «Доступні ліки», – прес-конференція у Полтаві (ВІДЕО)

З 1 квітня на Полтавщині запрацювала урядова програма “Доступні ліки”. Якою передбачена компенсація вартості ліків для хронічно хворих на гіпертонію, діабет ІІ типу та бронхіальну астму.

Про це та про реформування галузі охорони здоров’я вцілому, говорили сьогодні під час прес-конференції в ОКІА “Новини Полтавщини”, директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак, заступник директора Департаменту Ігор Куделич та проректор з лікувальної роботи ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія” Ігор Ксьонз.

“Державою прийнята низка документів, які сьогодні дали старт тим реформам, які наразі відбуваються у галузі охорони здоров’я. Було прийнято розпорядження Кабміну змінити концепцію фінансування медицини. Це все обумовлено тим, що є фінансово незахищена кількість пацієнтів. Якщо брати вцілому ті витрати, які покриває держава, це близько 50%, решту витрачає людина зі своєї кишені. У європейських країнах ця цифра сягає понад 70%, тобто нам є над чим працювати. Якщо говорити про якість надання послуг — це одна із проблем, тому що, дивлячись на статистичні показники, кількість відвідувань та звернень до лікаря надзвичайно велика. Ми маємо потужну госпітальну базу, тривалі терміни лікування, але кінцевий результат залишає бажати кращого”, – розповів Лисак.

Він зазначив, що проблемою також є ефективність витрачання коштів.

“Кошти, які витрачаються, не ходять за пацієнтом, вони ходять за інфраструктурою. Ми фінансуємо великі приміщення, але конкретно людина цього не відчуває. Тож, держава планує змінити принципи. Наразі в області, завдяки розумінню влади, є позитив у вирішенні даного питання. Сьогодні пропонується змінити принципи фінансування та створити Національну службу здоров’я. Це такий великий замовник послуг, які будуть надавати лікувально-профілактичні заклади. Усі ті кошти, які сьогодні держава витрачає на кошториси, усе це буде іти через замовника, а постачальниками будуть ЛПЗ. Зараз проходить підготовча робота. Цьогоріч планується і зміна фінансування первинної ланки медицини”, – сказав Лисак.

Заступник директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Ігор Куделич розповів, що з 1 квітня у Полтавській області почали впроваджувати програму «Доступні ліки».

“Наразі на Полтавщині діє близько 100 учасників пілотного проекту – аптек та аптечних пунктів. Ця робота продовжується, ми приймаємо заяви від установ усіх форм власності. Лише у Полтаві з боку комунальної мережі діє 32 точки реалізації. У реєстр входить 157 позицій за торговими назвами. З яких близько 130 – на серцево-судинні захворювання, 28 – на цукровий діабет та інші на бронхіальну астму”, – зазначив він.

Ігор Куделич розповів, що на реімбурсацію ліків Полтавщині виділили 18 мільйонів гривень. 3 квітня область вже отримала 2 мільйони, решта ж грошей до грудня надходитиме планово та пропорційно.

Зазначимо, що Уряд передбачив достатньо коштів для 100% забезпечення безкоштовними ліками хронічно хворих за програмою “Доступні ліки” до кінця року. Про це учора повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

“Передбачених 500 млн грн вистачить, щоб забезпечити урядову програму “Доступні ліки”. В іншому випадку – Уряд знайде ресурси, щоб забезпечити 100% виконання програми до кінця року. Ми проаналізували: 500 млн грн, які у нас зарезервовані, нам вистачить на те, щоб до кінця року забезпечити усіх безкоштовними ліками. Але якщо нам потрібно буде ще 500 млн, то обіцяю, що знайду ще 500 млн, які я направлю на те, щоб забезпечити 100% постачання цих ліків для хронічно хворих від гіпертонії, діабету ІІ типу та бронхіальної астми. Механізм реімбурсації вже привів до зниження цін на препарати від цих хвороб на 30-50%”. Сьогодні вже 35 компаній-виробників, серед яких представники ЄС, України, Ізраїлю та інших країн, взяли участь у цій програмі. Держава буде якісно виконувати свої зобов’язання перед виробниками і “заплатить усім до копійки”, – заявив Глава Уряду.

Він впевнений, що якщо протягом першого місяця роботи системи можуть бути недосконалості, то на другий місяць система почне працювати правильно.

Говорячи про інші заходи, які вживає Уряд у сфері охорони здоров’я, Володимир Гройсман зауважив, що Уряд планує створення 13 кардіоцентрів по усій країні. Такі заходи дадуть можливість зменшити смертність від серцево-судинних захворювань на 3 тисячі осіб щороку.

У 2017 році Уряд передбачив 5,9 млрд грн на закупівлю ліків для стаціонарних хворих, що на 2 млрд грн більше ресурсу минулого року, та буде здійснювати це із допомогою міжнародних організацій.

Крім того, Уряд працює над запровадженням реформи системи охорони здоров’я, що дозволить зокрема змінити фінансування зі стін лікарень на конкретну медичну послугу. Також в Україні потрібно зберегти педіатричну службу, зміцнити терапевтичну службу, розвивати сімейну медицину, запроваджувати європейські протоколи лікування, переконаний Глава Уряду.

Про ще йшлося на прес-конференції дивіться у ВІДЕО





