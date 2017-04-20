Ви тут:
Головна сторінка > Суспільство > Культура > Презентували видання кандидата історичних наук “Полтавці — поборники державної незалежності України” (ФОТО)
dsc_0087 Культура Полтавщина Суспільство 

Презентували видання кандидата історичних наук “Полтавці — поборники державної незалежності України” (ФОТО)

Презентували видання кандидата історичних наук “Полтавці — поборники державної незалежності України” (ФОТО)

Сьогодні у Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені І.П.Котляревського відбулася презентація соціально значущого видання “Полтавці — поборники державної незалежності України” (2016) кандидата історичних наук Віктора Ревегука.

dsc_0098

Присутніх ознайомили з новим доробком історика.

“Цей збірник біографічних нарисів — друге видання, доповнене новими іменами та біографіями уродженців Полтавського краю — борців за українську незалежність, відроджуючи імена яких та розкриваючи їх для широкого загалу, ми зробимо свій вклад у формування національної свідомості та гідності підростаючого покоління”, – розповів автор.

dsc_0092

dsc_0087

dsc_0085

dsc_0081

dsc_0076

dsc_0071

dsc_0068

dsc_0063

dsc_0058

dsc_0051

dsc_0048

dsc_0044

dsc_0040

Читайте також