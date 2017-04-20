Презентували видання кандидата історичних наук “Полтавці — поборники державної незалежності України” (ФОТО)

Сьогодні у Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені І.П.Котляревського відбулася презентація соціально значущого видання “Полтавці — поборники державної незалежності України” (2016) кандидата історичних наук Віктора Ревегука.

Присутніх ознайомили з новим доробком історика.

“Цей збірник біографічних нарисів — друге видання, доповнене новими іменами та біографіями уродженців Полтавського краю — борців за українську незалежність, відроджуючи імена яких та розкриваючи їх для широкого загалу, ми зробимо свій вклад у формування національної свідомості та гідності підростаючого покоління”, – розповів автор.