2017 04 03 11:54:45
5 квітня о 10:00 в прес-центрі ОКІА “Новини Полтавшини” (м. Полтава, вул. Соборності, 45, кім. 517) відбудеться прес-конференція щодо реформування системи охорони здоров’я та старту Урядової програми «Доступні ліки».
Учасники прес-конференції:
– Лисак Віктор Петрович – директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;
– Куделич Ігор Юрійович – заступник директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;
– Оксак Григорій Анатолійович – головний лікар Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського.
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