Прем’єр-ліга: “Динамо” – “Шахтар” (онлайн завершено)

Сьогодні о 20:00 розпочнеться матч 26 туру Ліги Парі-Матч між київським “Динамо” та донецьким “Шахтарем”.

Як йдеться на оф. сайті Української Прем’єр-ліги: “Перефразовуючи пісню — це протистояння буде вічним! І неповторним у контексті футболу України — попри те, в якому стані команди, які завдання вирішують на поточний момент і яка між ними відстань у турнірній таблиці. «Українське класичне» вже втретє в сезоні, але така повторюваність не призвела до того, що зустріч цих клубів «приїлася», навпаки: кожну наступну очікуємо з більшим інтересом”.