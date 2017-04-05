2017 04 05 10:15:19

Представили нового керівника Чорнухинського відділення поліції

Чорнухинське відділення поліції очолив Сергій Сергієнко.

Особовому складу нового керівника представив начальник Лохвицького відділу поліції Максим Романенко.

Сергій Сергієнко розпочав свою службові діяльність у 2004-му році на посаді помічника дільничного інспектора. Згодом працював на посадах дільничного інспектора, начальника сектору дільничних та заступника начальника Лохвицького відділу поліції, про це повідомили у поліції.