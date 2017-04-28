Представники Проекту „U-LEAD“ побували в Пирятині

Вчора заступники міського голови Ігор Шикеринець і Максим Варава та керуючий справами виконавчого комітету Лариса Кочур зустрілися з представниками експертної групи Проекту „U-LEAD“.

“U-LEAD” – наймасштабніший проект у рамках децентралізації в країні. І сьогодні під час зустрічі з його представниками обговорювалися питання стосовно можливості підготовки інвестиційних проектів, а також програми поводження із твердими побутовими відходами та роздільного збору сміття, повідомили в Пирятинській міській раді.