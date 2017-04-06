2017 04 06 15:00:33

Правова допомога доступна кожному, – Другий полтавський місцевий центр з надання БВПД

До Другого полтавського місцевого центру з надання БВПД звернулись небайдужі громадяни з приводу надання правової допомоги товаришу, який не може за станом здоров’я особисто звернутись за допомогою. Проблема, з якою зіткнувся клієнт пов’язана із сімейними відносинами, а саме щодо стягнення аліментів з повнолітніх дітей на утримання непрацездатного батька.

05 квітня 2017 року з метою створення належних умов для забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги фахівець відділу правової інформації та консультацій Гречка Анастасія здійснила виїзд до клієнта з обмеженими можливостями за адресою його перебування.

У особи прийнято звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги та необхідні додатки до нього. В подальшому клієнту буде призначено адвоката, який захищатиме його інтереси в судовому порядку.

Внаслідок хвороби клієнт потребує стороннього догляду та матеріальної допомоги, тому вимушений звертатись до суду.

Обов’язок повнолітніх дітей утримувати непрацездатних батьків закріплений в Сімейному кодексі України (далі – СКУ).

Відповідно до ст. 202 СКУ повнолітні дочка, син зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.

Однак, якщо діти відмовляються добровільно виконувати покладений на них обов’язок, це можливо вирішити в судовому порядку, шляхом подачі позову про стягнення аліментів. Таку позовну заяву може бути пред’явлено як до одного з дітей, так і до всіх дітей разом.

Згідно з нормами ст. 205 СКУ встановлено, що суд визначає розмір аліментів на батьків у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін.

В кожному конкретному випадку суд враховує всі обставини та залежності від цих обставин і визначає розмір аліментів.

Крім того, реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть, звернувшись до Другого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 37/40, тел.: 56-02-88, 0-800-213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів).