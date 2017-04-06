Правоохоронці встановили винних в кривавій бійці біля “Газетного ряду”, але не затримали жодного
Керівник національної поліції Олег Бех провів прес – брифінг, підчас якого розповів усі подробиці розслідування у справі арки “Газетний ряд”.
Керівник поліції області розповів, що спочатку був мирний мітинг, який переріс в криваву бійку з вини охоронців арки.
“Спочатку на мирний протест вийшло 50 людей, потім кількість збільшилась до 500. Провокації розпочалися з боку кременчуцьких охоронців арки. Ідентифіковано 9 представників охоронної фірми “Скорпіон”, – повідомив Олег Бех.
Охоронці зникли з місця події, затримати нікого не вдалося, додав Бех.
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