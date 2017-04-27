Правоохоронці Полтави перевіряють законність діяльності громадської організації, яка займалася реабілітацією алко та наркозалежних (фото)

Працівники прокуратури Полтавської області спільно зі співробітниками поліції області розпочали обшуки в одному з будинків Полтави, де розміщується громадська організація, яка начебто займалася реабілітацією алко та наркозалежних. Обшуки проводяться за ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі, вчинене щодо двох та більше осіб за попередньою змовою групою осіб) та іншими статтями КК України. Повідомляють в прес-службі прокуратури Полтавської області.

За попередніми даними, в будинку утримувалось понад 40 людей, половина з яких зазначила правоохоронцям, що знаходилась тут не за власним бажанням. В основному – це чоловіки, серед яких 2 інваліди, і лише кілька жінок. Усі особи є повнолітніми та дієздатними. За проходження реабілітації родичі алко та наркозалежних платили керівникам організації по 3 тис. грн. щомісяця.

Наразі вдалося встановити, що документи та мобільні телефони заховані у сейфі, тому перебування за межами території, яку займала організація, та спілкування з навколишнім середовищем обмежувалося.

Законність діяльності громадської організації буде перевірена під час подальшого досудового розслідування.