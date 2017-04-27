Правоохоронці Полтави перевіряють законність діяльності громадської організації, яка займалася реабілітацією алко та наркозалежних (фото)
Правоохоронці Полтави перевіряють законність діяльності громадської організації, яка займалася реабілітацією алко та наркозалежних (фото)
Працівники прокуратури Полтавської області спільно зі співробітниками поліції області розпочали обшуки в одному з будинків Полтави, де розміщується громадська організація, яка начебто займалася реабілітацією алко та наркозалежних. Обшуки проводяться за ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі, вчинене щодо двох та більше осіб за попередньою змовою групою осіб) та іншими статтями КК України. Повідомляють в прес-службі прокуратури Полтавської області.
За попередніми даними, в будинку утримувалось понад 40 людей, половина з яких зазначила правоохоронцям, що знаходилась тут не за власним бажанням. В основному – це чоловіки, серед яких 2 інваліди, і лише кілька жінок. Усі особи є повнолітніми та дієздатними. За проходження реабілітації родичі алко та наркозалежних платили керівникам організації по 3 тис. грн. щомісяця.
Наразі вдалося встановити, що документи та мобільні телефони заховані у сейфі, тому перебування за межами території, яку займала організація, та спілкування з навколишнім середовищем обмежувалося.
Законність діяльності громадської організації буде перевірена під час подальшого досудового розслідування.