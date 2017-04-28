Працівники служб у справах дітей пройшли підвищення кваліфікації

25-26 квітня у Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації відбувся дводенний тематичний семінар з питань соціального захисту дітей для працівників служб у справах дітей райдержадміністрацій, виконкомів міських, районних у містах рад.

На семінарі розглянули питання розвитку форм сімейного влаштування дітей відповідно до пріоритетів державної політики та з урахуванням інтересів дітей, здійснення патронату над дитиною, обговорили результати проведення соціального дослідження з питань надання соціальних послуг дітям у рамках проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” та підсумували роботу служб у справах дітей щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Особлива увага на семінарі були приділена захисту дітей від жорстокого поводження, у тому числі кіберзлочинів.