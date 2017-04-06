Працівники поліції здали кров на лікування пораненого учора полтавця (ФОТО)

Сьогодні зранку працівники поліції Полтави та обласного главку поліції вийшли з ініціативою підтримати поранених полтавців та в обласній станції переливання крові здали донорську кров разом з іншими небайдужими громадянами.
Шановні полтавці, якщо ви бажаєте долучитися до акції та допомогти потерпілим, можна зв’язатися з представниками громадської організації (контактна особа – Олена Чикурова, телефон 0509721364), або звернутися за адресою у Полтаві – вулиця Тараса Шевченка, 23. При собі слід мати паспорт та ідентифікаційний код.
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