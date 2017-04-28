Працівникам полігону твердих відходів на Новосанжарщині, передали бульдозер

Експерти DESPRO забезпечили супровід двох договорів співробітництва ОТГ, фінансування інформаційно-просвітницької кампанії, придбання індивідуальних контейнерів для відходів та бульдозера для полігону.

“Роботу над створенням стратегії поводження з твердим побутовими відходами розпочали майже рік тому. Зусилля об’єднали громади районного центру та 4 довколишніх сіл. За кошти районного бюджету та бюджету Зачепилівської сільради полігон обладнали ваговим комплексом для обліку сміття, що надходить. Також паралельно діє обласна програма, на яку виділяються кошти Природно-заповідного фонду для закупівлі техніки для утилізації, переробки і вивезення сміття. Ті районні адміністрації та громади, які вже мають розроблені проекти місцевих полігонів, можуть брати участь у цій програмі. Заодно таким чином заохочуємо й підприємців області”, – сказав Товстий.