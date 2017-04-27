Повноваження спроможних громад розширюються: тепер вони наглядатимуть за дотриманням законодавства про працю

В Україні триває процес децентралізації владних повноважень. Державний контроль та державний нагляд за дотриманням законодавства про працю – ці повноваження з початку 2017 року держава передала на рівень виконавчих органів об’єднаних територіальних громад та міських рад міст обласного значення. А цими днями Уряд внормував питання щодо діяльності у складі цих органів інспекторів праці.

Про це у коментарі журналістам повідомила Яніна Казюк, координатор з фінансової децентралізації Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (за підтримки програми U-LEAD). Повідомляють в прс-центрі ініціативи «Децентралізація влади».

Вона поінформувала, що 26 квітня Уряд схвалив постанову («Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), якою затвердив Порядок здійснення державного контролю та Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

Цим же документом Уряд затвердив Методичні рекомендації щодо забезпечення здійснення виконавчими органами міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад названих повноважень та Положення про порядок видачі посадовим особам виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад посвідчень інспектора праці.

Яніна Казюк пояснила, що постановою передбачено наявність у складі виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад інспекторів праці. У їх повноваженнях – здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення. Такий контроль інспектори праці матимуть право здійснювати шляхом проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань.

«Зростає роль органів місцевого самоврядування у питаннях контролю за дотриманням законодавства у сфері зайнятості. Вони отримали реальні важелі впливу на збільшення доходів місцевих бюджетів за рахунок легалізації трудових ресурсів», – прокоментувала Яніна Казюк.

Довідка

З 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2017 № 1774, яким передбачено делегування органам місцевого самоврядування розширених повноважень у сфері контролю за дотриманням суб‘єктами господарювання законодавства про працю. Цим Законом внесено зміни до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і запроваджено норму стосовно надання виконавчим органам міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад повноважень щодо здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, а також накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.