Повідомили про замінування офісу на Стрітенській у Полтаві

Правоохоронці оглянули приміщення та прилеглу територію. Вибухових пристроїв не виявлено.

Зранку до поліції зателефонував анонім із заявою, що начебто один з офісів у будівлі по вулиці Стрітенській знаходиться вибухівка.

На місце події виїжджали фахівці-вибухотехніки та слідчо-оперативна група поліції.

Вживаються заходи для встановлення особи, яка здійснила хибне повідомлення про замінування. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.