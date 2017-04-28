Повідомили про замінування офісу на Стрітенській у Полтаві
Повідомили про замінування офісу на Стрітенській у Полтаві
Правоохоронці оглянули приміщення та прилеглу територію. Вибухових пристроїв не виявлено.
Зранку до поліції зателефонував анонім із заявою, що начебто один з офісів у будівлі по вулиці Стрітенській знаходиться вибухівка.
На місце події виїжджали фахівці-вибухотехніки та слідчо-оперативна група поліції.
Вживаються заходи для встановлення особи, яка здійснила хибне повідомлення про замінування. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.