Повідомили нові правила видачі ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем та тютюном

Наказом ДФС України від 14.04.2017 р. № 266, внесено зміни до Рекомендацій щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Змінами передбачено, що ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами видається на підставі заяви, поданої суб’єктом господарювання до головного управління за місцем провадження торговельної діяльності безпосередньо уповноваженою особою заявника, надісланої рекомендованим листом або переданої через ЦОП, створені у ДПІ.

У заявах про видачу цих ліцензій зазначається, зокрема, вид господарської діяльності.

У разі подання заяви через ЦОП уповноважена особа здійснює прийом документів та забезпечує їх передачу за реєстром до структурного підрозділу головного управління, до функцій якого належить здійснення загального діловодства, протягом одного робочого дня з моменту їх отримання.

Невідповідність розміру плати за ліцензію виду господарської діяльності, на провадження якого заявник подав документи, та невідповідність поданих документів умовам провадження діяльності, що ліцензуються, більше не є підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Ліцензія видається заявнику або уповноваженому на те представнику заявника за довіреністю при пред’явленні ним документа, що посвідчує особу.

Сектор організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтаві.