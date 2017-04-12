“Ми повернули практику відшкодування енергетиками витрат за використання внутрішньобудинкових електромереж”, – Геннадій Зубко

Ми повертаємо практику відшкодування енергетиками витрат за спільне використання електричних мереж. Це дозволить уникнути підвищення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Про це наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, коментуючи прийняття постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій».

“Ми запобігли подвійному стягненню коштів зі споживачів за одні і ті самі послуги, а саме через тариф на утримання будинків та через тариф на електричну енергію”, – зазначив Геннадій Зубко.

Він відзначив, що до складу тарифу включаються лише витрати з технічного обслуговування та поточного ремонту мереж, необхідні для електрозабезпечення будинку. Про це повідомили у прес-службі мінрегіону.