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1542o545 Суспільство Україна 

“Ми повернули практику відшкодування енергетиками витрат за використання внутрішньобудинкових електромереж”, – Геннадій Зубко

“Ми повернули практику відшкодування енергетиками витрат за використання внутрішньобудинкових електромереж”, – Геннадій Зубко

1542o545

Ми повертаємо практику відшкодування енергетиками витрат за спільне використання електричних мереж. Це дозволить  уникнути підвищення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Про це наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, коментуючи прийняття постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій».

“Ми  запобігли  подвійному стягненню коштів зі споживачів за одні і ті самі послуги, а саме  через тариф на утримання будинків та через тариф на електричну енергію”, – зазначив Геннадій Зубко. 

Він відзначив, що до складу тарифу включаються лише витрати з технічного обслуговування та поточного ремонту мереж, необхідні для електрозабезпечення будинку. Про це повідомили у прес-службі мінрегіону.

 

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