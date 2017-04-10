Постраждалих у сутичці 5 квітня у центрі Полтави, просять звернутися до поліції

Нагадаємо, у конфлікті по вулиці Соборності у Полтаві 5-го квітня декілька осіб отримали тілесні ушкодження, у тому числі тяжкі.

Поліція продовжує розслідування подій – відкрито ряд кримінальних проваджень, двом особам вже пред’явлено підозри. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

За наявною у правоохоронців інформацією, під час конфлікту тілесні ушкодження отримали ще ряд полтавців. Але до поліції вони не звертались.

Тож для встановлення усіх потерпілих осіб, а також для зібрання достатньої доказової бази, працівники поліції закликають усіх, хто постраждав у сутичці по вулиці Соборності, написати заяви про скоєння правопорушень та надати відповідні свідчення.

Для цього потрібно звернутися до Полтавського відділу поліції за адресою – вулиця Сковороди, 2-б, або зателефонувати на безкоштовну лінію «102» чи до чергової частини Полтавського відділу поліції – (0532) 51-77-55.