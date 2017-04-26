Посли ЄС схвалили безвізовий режим для України

Комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня затвердив надання безвізового режиму для України.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко.

На засіданні 26 квітня посли ЄС ухвалили “Постанову Європарламенту і Ради ЄС, що вносить зміни до регламенту про перелік третіх країн, чиї громадяни при перетині зовнішніх кордонів потребують віз, і країн, чиї громадяни звільняються від такої вимоги (Україна)”, пиш 24 телеканал.

Далі безвіз для України має затвердити Рада ЄС. Це має статися орієнтовно 11 травня.

Після цього документ повинні підписати президенти Європарламенту і Ради ЄС. Це має відбутися 17 травня 2017 року.

Через кілька днів після підписання постанову опублікують в Офіційному журналі Європейського Союзу. Безвізовий режим для України запрацює на 20-й день після публікації.