Порошенко підписав зміни до КПК

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Порошенко підписав закон “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження)”.

Ухвалені зміни нададуть можливість викликати до суду особу, як знаходиться за межами України – йдеться про надсилання повістки за останнім місцем проживання чи перебування із обов’язковою публікацією в офіційних ЗМІ. Таким чином вважається, що особа належним чином ознайомлена з повісткою про виклик.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що вступ в силу цього закону дозволить розпочати судові процеси з розгляду 190 кримінальних проваджень у заочному порядку, включаючи справи щодо екс-президента Віктора Януковича і 23 російських генералів.