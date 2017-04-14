Порошенко підписав Закон про посилення відповідальності військовослужбовців

Президент Петро Порошенко підписав Закон України

Метою Закону є підвищення рівня військової дисципліни військовослужбовців, а також військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів, удосконалення порядку притягнення зазначених осіб до відповідальності за вчинення військових адміністративних правопорушень.

Закон передбачає посилення відповідальності військовослужбовців, а також військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів за порушення правил водіння або експлуатації машин, вчинені у стані алкогольного сп’яніння, вчинення ними військових адміністративних правопорушень, у разі невиконання (неналежного виконання) ними своїх службових обов’язків, порушення військової дисципліни або громадського порядку.