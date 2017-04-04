2017 04 04 11:30:32

Понад мільярд гривень податків отримав бюджет від полтавських платників

«За січень – березень 2017 року до державного бюджету від платників м. Полтави надійшло 633,5 мільйонів гривень податкових платежів», – підбив підсумки роботи за 1 квартал 2017 року керівник ДПІ у м. Полтаві Дмитро Мельник.

До місцевого бюджету податковою інспекцією м.Полтави мобілізовано понад 430 мільйонів гривень.

До бюджету міста Полтави платники податків сплатили майже 347 мільйонів гривень, що на 92,6 мільйони гривень більше за відповідний період 2016 року.

Також Дмитро Мельник зазначив: «Як свідчить динаміка надходження до міського бюджету – на 70 мільйонів гривень у порівнянні з минулим роком зросла сплата податку на доходи фізичних осіб та склала понад 228 мільйонів гривень, що становить 66 % в загальній сумі податкових надходжень міського бюджету. На 18 мільйонів гривень більше сплатили суб’єкти господарювання, які працюють на спрощеній системі оподаткування, за січень – березень 2017 року від них надійшов 51 мільйон гривень. Із цієї суми приватними підприємцями сплачено 41 мільйон гривень єдиного податку, решту 10 мільйонів гривень – забезпечили юридичні особи».

З початку року до міського бюджету надійшов 41 мільйон гривень плати за землю, що на 6 мільйонів більше, ніж торік. Більшу частину надходжень забезпечили платники – юридичні особи – близько 37 мільйонів. Усього на обліку у ДПІ м. Полтави перебувають майже 1,5 тис. юросіб, з яких понад 700 сплачують земельний податок, та 700 – орендну плату. Від фізичних осіб бюджет міста отримав 4 мільйони гривень.

За рахунок акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти) міський бюджет поповнився майже на 20 мільйонів гривень.

За 1 квартал 2017 року платниками міста Полтави сплачено 416,5 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 111,6 мільйонів гривень більше ніж за аналогічний період 2016 року. Завдяки своєчасній сплаті єдиного внеску громадянам гарантується право на соціальний захист. Зокрема, захищені соціальні гарантії для кожного на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, гідне пенсійне забезпечення та інші виплати.

Відділ організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтаві