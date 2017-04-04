“Понад 11 тисяч полтавців звернулись до фахівців системи БВПД у минулому році”, – Олександр Черчатий
Кількість звернень клієнтів до Регіонального та місцевих центрів БВПД збільшується. У минулому році звернулося понад 11 тисяч полтавців. В цьому році кількість звернень може значно перевищити минулорічний показник. Про це розповів директор Регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги у Полтавській області Олександр Черчатий.
“Ми спостерігаємо збільшення кількості звернень до центрів надання безоплатної правової допомоги та доручень, які дають працівники регіональних центрів адвокатам в кримінальному процесі із захисту громадян. У минулому році звернулося понад 11 тисяч полтавців. За три місяці 2017 року ми вже видали близько півтори тисячі доручень. З початку року лише в цивільно-адміністративних справах за консультацією чи роз’ясненням звернулося до місцевих центрів вже більше тисячі осіб, які мешкають у Полтаві”, – розповів Олександр Черчатий.
“Мою дружину ошукала тітка. Шахрайським способом відібрала квартиру. Ми звертались до суду, але нам сказали, що ніякого злочину не бачать. Центр БВПД були нашою останньою надією. І ми не помилилися. Нам надали адвоката, і за два тижні проблему було вирішено. Хочу наголосити, які порядні люди працюють в центрі, нашому адвокату пропонували навіть “заохочення”, – розповів клієнт БВПД.
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