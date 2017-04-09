2017 04 09 16:53:07

До Полтави знову завітає Piano Extremist

10 квітня о 19:00 біля арки «газетного ряду», на вул. Соборності, 27 відбудеться виступ легендарного Piano Extremist – музичного символу Революції гідності в Україні.

Також 11 квітня музикант виступить у ПНПУ ім. В. Г. Короленка у 1 корпусі в 46 аудиторії о 14:30.

Він приїде зіграти на підтримку полтавських активістів із творами, які символізують боротьбу народу проти владного терору.

Також рік тому піаніст почав малювати, і за цей час його картини активно знаходять своїх власників.

Як і в музиці, в кожній творчій роботі є частка його душі, повідомляють організатори ВО “Сокіл”.

Додамо, що серед прихильників творчості Piano Extremist – мер Івано-Франківська, канадська громадська діячка волонтер Кетрін Кук, блогер Максим Музика, військові і підприємці.