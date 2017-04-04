Полтаву з робочим візитом відвідав радник Міністра юстиції України Ігор Алексєєв (ФОТОРЕПОРТАЖ)
З робочим візитом Полтаву відвідав радник Міністра юстиції України, народний депутат Ігор Алексєєв. Нардеп провів прес – конференцію для мас – медіа. Алексєєв розповів, що впродовж останніх трьох років Мін`юст створив розгалуджену систему БВПД, яка налічує понад 500 офісів по Україні.
“Кожен, хто зверниться до фахівців системи БВПД отримає роз`яснення з різноманітних правових питань, юридичну, консультаційну та, за необхідності, можливість представлення своїх інтересів у суді за рахунок держави”, – розповів радник Міністра юстиції України, народний депутат Ігор Алексєєв.
Директор Регіонального центру з надання БВПД у Полтавській області Олександр Черчатий розповів, що кількість звернень до центру зростає.
“Хочу наголосити на позитивній динаміці збільшення показників звернень клієнтів до центру. Це підтверджує довіру людей до системи БВПД”, – наголосив Черчатий.
У рамках прес – конференції, в. о. начальника Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Дар`я Бриндак ознайомила журналістів із діялністю органів юстиції області у напрямку впровадження реформ Міністерства юстиції.
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