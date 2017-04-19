Полтаву відвідала Надзвичайний і Повноважний Посол США (ФОТО)

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович прибула до Полтави з робочим візитом.

Вона разом з головою Полтавської ОДА Валерієм Головком, головою обласної ради Олександром Біленьким, першим заступником голови ОДА Андрієм Пісоцьким, директором Департаменту економічного розвитку ОДА Інною Іщенко обговорили основні здобутки області, питання децентралізації та порушили нафтогазові питання.

“Хочу подякувати США за політичну та фінансову підтримку України в форматі боротьби з агресією Російської Федерації. Позиція Сполучених Штатів є ключовою для подальшого стримування агресії Росії в Україні”, – зазначив голова Полтавської ОДА.

У свою чергу, Олександр Біленький зазначив, що Полтавська область видобуває 40% нафти та газу в Україні.

” Майже 40 % нафти та газу в Україні видобуває Полтавщина. Депутати обласної ради були провайдерами закону 3038, який дозволяє залишати 5% ренти від добування корисних копалин на території області”, – повідомив він.



Керівники області зазначили, що Полтавщина є відкритою до змін та іновацій, і готова протягнути руку дружби між США та Україною.