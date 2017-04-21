Полтавцям розкажуть про особливості проведення та моніторингу закупівель

У кінці квітня у Полтаві пройде одразу 2 навчальні семінари, які стосуються публічних закупівель: 26 квітня – для підприємців, а 29 квітня – для журналістів, громадських діячів, правоохоронців та всіх зацікавлених.



Розкаже про публічні закупівлі Поліна Завадська — координатор центру компетенції «Prozorro» у Полтавському регіоні та аналітик ГО «Інститут аналітики та адвокації».

У ході першого семінару підприємці дізнаються, як працює система, як долати ризики при участі в закупівлях і як оскаржувати дії (або бездіяльність) закупівельників та і, загалом, – аналізувати закупівлі.

Уже на другому навчальному семінарі Поліна Завадська покаже ресурси, за допомогою яких варто моніторити закупівлі. Тут ви почуєте відповіді на запитання: «які порушення можуть виникати у сфері публічних закупівель?», «як їх виявляти і куди повідомляти?» і, головне, «яка відповідальність за такі зловживання?».

Участь у семінарі безкоштовна. Однак обов’язково необхідно завчасно зареєструватися.

Для підприємців семінар відбудеться 26 квітня о 10:00 у приміщенні Полтавського університету економіки і торгівлі (м. Полтава, вул. Коваля, 3, ауд. 302). Для реєстрації клікайте сюди: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf84VIxMhqJuWAnTgbrzzN0z4BtPrs5oypW85WZSeyKIQdTbw/viewform

Для журналістів, громадських діячів та правоохоронців семінар відбудеться 29 квітня о 11:45 у приміщенні Полтавського університету економіки і торгівлі (м. Полтава, вул. Коваля, 3, ауд. 302). необхідно здійснити реєстрацію за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaFrItaXbndpe5X6YQEy2IrVRbCzhCz_d3Z-eIjNc2ORlHPQ/viewform

Ставити запитання можна за номерами 095-417-56-43, 096-529-11-18 (Поліна Завадська) або на електронну адресу polli.zavadska@gmail.com.

Довідка:

Навчальні семінари проводить координатор центру компетенції «Prozorro» у Полтавському регіоні та аналітик ГО «Інститут аналітики та адвокації» Поліна Завадська у рамках проекту «Впровадження регіональних Центрів компетенцій та ХелпДеск ProZorro» за підтримки МФ «Відродження», проекту USAID, UK aid та Фонду Євразія «Прозорість та підзвітність у державному управління та послугах» та Transparency International Україна.