Полтавцям порадили, як безпечно провести Великодні свята
Полтавцям порадили, як безпечно провести Великодні свята
Патрульна поліція Полтави надала полтавцям декілька порад, аби спогади про вихідні залишалися приємними.
- Якщо Ви плануєте поїхати з міста на вихідні, то:
– не залишайте у соціальних мережах інформацію про свою подорож;
– не повідомляйте стороннім особам “обумовлене місце”, де залишаєте ключі від помешкання;
– йдучи з квартири, зачиняйте вхідні двері на всі замки;
– не зберігайте вдома великі суми грошей та ювелірні вироби;
– попросіть, щоб за вашим будинком стежили родичі або сусіди;
– якщо Ви пішли на масовий захід з дитиною, то постійно тримайте її за руку, щоб не згубити в натовпі.
– під час великого скупчення людей, не йдіть проти натовпу, почекайте поки люди розійдуться.
Звертаємося до водіїв та пішоходів – неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху. Адже, безпека на дорозі, залежить від кожного з Вас. Категорично заборонено сідати за кермо на підпитку, адже це може привести до трагічних наслідків.
Полісмени слідкуватимуть за тим, щоб водії не паркувались надто близько біля храмів, аби дозволити прихожанам посвятити великодні кошики та тимчасово перекриватимуть рух біля церков, де можуть бути скупчення на проїжджих частинах.