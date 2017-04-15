Полтавцям порадили, як безпечно провести Великодні свята

Якщо Ви плануєте поїхати з міста на вихідні, то:

– не залишайте у соціальних мережах інформацію про свою подорож;

– не повідомляйте стороннім особам “обумовлене місце”, де залишаєте ключі від помешкання;

– йдучи з квартири, зачиняйте вхідні двері на всі замки;

– не зберігайте вдома великі суми грошей та ювелірні вироби;

– попросіть, щоб за вашим будинком стежили родичі або сусіди;

– якщо Ви пішли на масовий захід з дитиною, то постійно тримайте її за руку, щоб не згубити в натовпі.

– під час великого скупчення людей, не йдіть проти натовпу, почекайте поки люди розійдуться.