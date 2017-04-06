2017 04 06 17:22:04

Полтавцям почали видавати беплатні ліки

У Полтаві мережа комунальних аптек почала видавати ліки від серцево-судинних недуг, астми та діабету ІІ ступеня за безкоштовно.

Найдешевший засіб можна отримати безкоштовно. Якщо пацієнт обере препарат подорожче, за нього треба доплатити.

Рецепти на безплатні ліки виписують сімейні лікарі. Головне на такому рецепті має бути позначка «Вартість підлягає відшкодуванню»

«У нас є певний перелік найменувань. Ми їх рекомендуємо пацієнтам. У переліку достатньо препаратів по гіпертонії, астми та діабету. Вже чимало пацієнтів скористалися пропозицією», – розповіла сімейний лікар Лариса Василевська.

Ліки можна отримати в аптеках зі спеціальною наліпкою Крім комунальних аптек у Програмі беруть участь і інші заклади.

Нині ще не всі препарати є в аптеках, але обіцяють їх доставити до кінця тижня.

Нагадаємо, Програма «Доступні ліки» стартувала в країні з 1 квітня.