Полтавцям перерахують оплату за опалення, – Кашин
Полтавцям перерахують оплату за опалення, – Кашин
Полтавцям перерахують нарахування за опалення. Про це повідомив заступник генерального директора підприємства зі збуту “Полтаватеплоенерго” Роман Кашин на прес-конференції.
Він зазначив, що з 22 березня 2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України №156 «Про внесення змін до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», якою змінено механізм нарахування плати за послугу з централізованого опалення споживачам, у яких відсутні квартирні та будинкові засоби обліку теплової енергії. Внаслідок чого, при розрахунку коригуючого коефіцієнту для визначення розміру щомісячної плати за послугу з централізованого опалення, застосовується середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон замість середньої температури окремого місяця, що враховані у встановлених тарифах. Крім того, відкориговано механізм розрахунку нарахувань у неповні місяці (перший та останній місяці опалювального сезону).
“У зв`язку з постановою Кабінетів Міністрів, буде перераховано оплата за послуги опалення споживачам, у яких відсутні квартирні та будинкові засоби обліку теплової енергії. При розрахунку нарахувань за послугу, підприємством буде застосовуватись середнє значення температури зовнішнього повітря в опалювальний сезон, враховане в установлених тарифах, що для м. Полтави – 0ºС. Оплата становитиме 11 грн 14 коп.”, – повідомив Роман Кашин.