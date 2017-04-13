Полтавцям перерахують оплату за опалення, – Кашин

Полтавцям перерахують нарахування за опалення. Про це повідомив з аступник генерального директора підприємства зі збуту “Полтаватеплоенерго” Роман Кашин на прес-конференції.

Він зазначив, що з 22 березня 2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України №156 «Про внесення змін до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», якою змінено механізм нарахування плати за послугу з централізованого опалення споживачам, у яких відсутні квартирні та будинкові засоби обліку теплової енергії. Внаслідок чого, при розрахунку коригуючого коефіцієнту для визначення розміру щомісячної плати за послугу з централізованого опалення, застосовується середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон замість середньої температури окремого місяця, що враховані у встановлених тарифах. Крім того, відкориговано механізм розрахунку нарахувань у неповні місяці (перший та останній місяці опалювального сезону).