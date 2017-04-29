Полтавців запрошують відвідати виставку старовинних рушників

У великій залі Полтавського художнього музею відкрилася виставка вишитих ікон і картин майстрині з Миргорода Ніни Фоменко.

Експозиція вражає витонченою та гармонійною композиційною побудовою, художнім смаком та надзвичайною увагою до деталей.

На ній можна побачити інтерпретації біблійних сюжетів, зображення Христа, Богородиці та вишиті картини – пейзажі, натюрморти і портрети.

18 років майстриня займається улюбленою справою: хрестиком та напівхрестиком вишила більше 140 робіт.

Родзинка представлених робіт – особливий шов, ідея якого прийшла жінці під час вишивання святих.