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Культура, Полтавщина, Суспільство



2017 04 09 10:50:10

Полтавців запрошують на Великодній ярмарок

4plzvvibqyeУ Полтаві в понеділок, 17 квітня, відбудеться благодійний Великодній ярмарок.

Про це повідомили організатори заходу.

Захід розпочнеться на площі біля Свято-Успенського кафедрального собору з 12:00.

У програмі: концертна програма, розваги для дітей, благодійний аукціон, частування гостей та інше.

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