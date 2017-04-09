2017 04 09 10:50:10

Полтавців запрошують на Великодній ярмарок

У Полтаві в понеділок, 17 квітня, відбудеться благодійний Великодній ярмарок.

Про це повідомили організатори заходу.

Захід розпочнеться на площі біля Свято-Успенського кафедрального собору з 12:00.

У програмі: концертна програма, розваги для дітей, благодійний аукціон, частування гостей та інше.