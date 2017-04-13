Полтавців запрошують на вечір пам`яті Кузьми Скрябіна

14 квітня у Villa Крокодила відбудеться вечір пам`яті Кузьми Скрябіна разом з гуртом “СКРЯБІН”. У программі всі хіти і презентація нових пісень.

150 грн. – фан-зона, передпродаж (перші 100 квитків, у нашому закладі і в Irish pub Valber);

200 грн. – фан-зона, передпродаж (у нашому закладі і в Irish pub Valber)

250 – 500 грн. – VIP-місця (столи, дивани)

Довідки за тел.: (0532) 610-912; (095) 190-35-16