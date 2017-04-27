Полтавців запрошують на наймасштабніше прибирання набережної річки Ворскла

29 квітня відбудеться чергова наймасштабніша всеукраїнська екологічна акція «Зробимо Україну чистою разом!» – наймасштабніше прибирання в країні. Збір о 10:00 справа від готелю «Турист».

«Зробимо Україну чистою разом!» – наймасштабніша щорічна всеукраїнська соціально-екологічна акція з прибирання та благоустрою засмічених зелених зон, а також місць громадського відпочинку.

«В Полтаві цьогоріч плануємо зосередити зусилля на прибиранні та розчистці Прирічкового парку на р. Ворсклі .Саме тут буде центральна локація «Зробимо Україну чистою разом» у Полтаві». В цей день буде організовано прибирання, розчистку парку та частування від організаторів та партнера «Львівська кав’ярня» – говорить координаторка проекту Юлія Городчаніна.

Організатори забезпечують вивіз сміття та частково інвентар. З собою бажано мати пару робочих рукавичок та чашку-термос для смачного трав’яного чаю. Адже одноразовий посуд не переробляється!

В акції беруть участь громадяни, громадські організації, комерційні компанії та державні підприємства установи, співробітники яких приєднуються на рівні корпоративної соціальної відповідальності. Минулого року участь в акції прийняло більше 700 полтавців та зібрано 54080 л сміття.

Звертаємо Вашу увагу в рамках акції відбудеться прибирання з роздільним сортуванням сміття.



Окрім цього під час прибирання території прирічкового парку полтавці зможуть ознайомитися з проектом потенційної набережної, який розробили спеціалісти платформи «Cytilab», та висловити свої думки стосовно того, що саме вони хочуть бачити на цій території.

Прирічковий парк став головною локацією весняного прибирання не просто так. Наразі ця територія потребує облагородження та збереження для комфортного дозвілля полтавців. Також, відомо про плани забудови цієї території під Льодовий палац (на останній сесії міської ради депутати прийняли рішення про розробку детального плану цієї території).

Ми повинні довести, що ця територія є цінною для нас, мешканців міста, саме як зелена рекреаційна зона, і ми готові докладати власних зусиль для її збереження!