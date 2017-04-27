Полтавців запрошують на концерт Віа “Пісняри”

21 травня о 19:00 у Полтавському театрі ім. Гоголя виступатиме легендарний гурт “Пісняри”.

“Пісняри” – культовий гурт, що користується незмінною популярністю та любов’ю глядачів. Поєднавши у своїх піснях білоруський фольклор, поп-музику, “Пісняри” породили ціле течія в музиці, ставши першими, неперевершеними в своєму жанрі.

За роки існування, мистецтво ансамблю “Пісняри”полюбили не тільки на Батьківщині, а й у Франції, Німеччині, Швейцарії, Індії, країн Латинської Америки, Африки.

У програмі концерту прозвучать:”Беловежская пуща”, “Кусиу Ясь канюшину”, “Александрына”, “Наши любимые”, “Алеся”, “Вераника”, “Ау поли бяроза”, “Мой родны кут”, “Вологда”, “Белоруссия”, “Крик птицы”, “Берёзовый сок”.

Вартість квитків від 80 гривень.