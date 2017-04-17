Полтавців запрошують на кінне свято і безкоштовний концерт

2 травня на відвідувачів кінного свята в Дібрівці на Миргородщині чекає концерт за участі українських зірок, в т.ч. музиканта Володимира Дороша.

Кінно-спортивне свято на базі легендарного 128- річного Дібровського кінного заводу вже стає традиційним

Програма заходу передбачає кінні перегони, конкур та концерт. Участь у змаганнях братимуть професіонали й аматори кінного спорту з усієї України. Вершники продемонструють власну майстерність наїзників і навички чотириногих підопічних.