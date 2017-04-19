Полтавців запрошують на Gastro battle
Полтавців запрошують на Gastro battle
24 квітня о 18:00 у ресторані «Chateau Galerie» вперше у Полтаві кухарі зійдуться на гастро-батл. Три шеф-кухаря, три національні кухні, три культури поєднаються у неймовірному поєдинку смаку. Змагатися будуть національні кухні: французька, грузинська та українська .
Готувати будуть:
Жан-Луї Дюжер – шеф-кухар у третьому поколінні, член Кулінарної Академії Оґюста Ескоф’є, шеф-консультант, майстер професійного навчання, визнаний Префектурою Приморських Альп (з 1980 року)
Чавчавадзе Гела– шеф-кухар грузинської кухні.
Дмитро Левін – шеф-кухар ресторану «Толстий гусак» (ресторан середньовічної кухні у центрі Львова), переможець кулінарного фестивалю BestCookFest 2015 у номінації «Краща команда шеф-кухарів року (Black Box)» (виступав за ГО «Західна Шеф Група»)
Вхід з дегустацією коштує 50 грн.
Бронювання столиків за телефоном: (067) 200 40 04