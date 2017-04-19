Полтавців запрошують на Gastro battle

24 квітня о 18:00 у ресторані « Chateau Galerie » вперше у Полтаві кухарі зійдуться на гастро-батл. Три шеф-кухаря, три національні кухні, три культури поєднаються у неймовірному поєдинку смаку. Змагатися будуть національні кухні: французька, грузинська та українська .