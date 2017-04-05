Полтавців запрошують на День вуличної музики

20 травня 2017 у 30 містах по всій Україні четвертий рік поспіль відбудеться День Вуличної Музики. У Полтаві свято триватиме з 12:00 до 22:00 на вулиці Соборності.
Щороку у третю суботу травня сотні виконавців найрізноманітніших музичних стилів збираються разом на вулицях свого міста та грають свою музику. Полтавських музикантів запрошуть приєднатися до Дня вуличної музики.
Участь у Дні Вуличної Музики може взяти кожен, хто бажає просто вийти на вулицю і грати для друзів та перехожих, хто небайдужий до музичних експериментів, для кого музика – це набагато більше, ніж просто фоновий саунд у програвачі.
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