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Полтавців попереджують про шкідливість штучних квітів

Полтавців попереджують про шкідливість штучних квітів на могилах

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Пластикові вінки та квіти розкладаються в землі від 40 до 100 років. Тому варто подумати, як краще пом’янути померлих родичів у найближчий поминальний понеділок.

«Спалювання пластику є особливо небезпечним, оскільки в атмосферу виділяються діоксини – шкідливі речовини, які спричинюють онкологічні хвороби, впливають на репродуктивне здоров’я та можуть спровокувати народження дітей з інвалідністю. Сміттєзвалища ж та полігони не обладнані жодними системами збору фільтратів. Через опади небезпечні речовини – діоксини, формальдегіди, стироли – потрапляють у ґрунт та ґрунтові води… Можна сказати, як би жахливо це не звучало, але ми самі собі наближаємо час потрапити на кладовище. Стан повітря, яким ми дихаємо, води, яку ми п’ємо, є важливим і впливає на стан людини», – говорять екологи.

“Громадському ТБ. Полтава” еколог та священик розповіли про користь і шкоду від традиційного прикрашання могил померлих:

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