Полтавців апрошують на масштабний экофестиваль

Свято музики, гармонії, природи та креативу відбудеться у Поллтаві. 29 квітня полтавців запрошують на екологічний фестиваль “САДИ”!

Організатори пропонують масштабний еко-ярмарок, фуд-корт з вегетаріанськими та веганськими смаколиками, free-маркет, територія медитації та йоги, дитяча зона відпочинку, велолокація, демонстраційний майданчик альтернативних джерел енергії, жива музика, надихаючі виступи лідерів думок, фаєр-шоу, барабанні кола – і це далеко не все, що чекає на вас під час фесту.

Просять потенційних учасників заповнити коротку заявку до 15 квітня:https://goo.gl/forms/wiUneUXP7hVqkC6f1

Фестиваль відбудеться 29 квітня о 14:00 на території «Твого простору» неподалік Обласного музичного училища (вул. Соборності, 11).

Захід проводиться в рамках всеукраїнської акції “Зробимо Україну чистою разом!” за ініціативи ГО “Let’s Do It, Ukraіne”.

Координатори фестивалю в Полтаві – ГО “Еколтава”

Карта розміщення активностей наЧистоFest САДИ