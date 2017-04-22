Полтавці знову протестували проти незаконних забудов та МАФів

Учора в Полтаві відбувся черговий мітинг проти незаконних забудов та спорудження МАФу, зокрема, біля історичної будівлі кінотеатру Котляревського у центрі міста.

Мітингувальники вимагали від міської влади контролю за кожною забудовою та введення мораторію на будівництво МАФів, щоб не перетворити місто на “великий базар”.

Активісти палили фаєри та зруйнували пластикову огорожу незаконної забудови, заявивши, що виконали припис інспектора Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Нагадаємо, у забудовника біля кінотеатру Котляревського (вул. Соборності, 31) відсутні дозволи з Міністерства культури та ДАБІ, проте будівельні роботи все одно тривають.