2017 04 02 14:41:27

Полтавці заклали липову алею, сосновий гай та фруктовий сад

В Андріївській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті відбулася акція “Зелений Бренд”, в рамках якої було висаджено біля 200 садженців.

Була закладена липова Алея ветеранів АТО, сосновий парк, фруктовий сад та висаджені незвичні у наших широтах красуні-магнолії.

Організатори, серед яких Полтавська обласна організація Червоного Хреста України, під час акції зібрали кошти (понад 3500 гривень, які будуть передані на лікування дівчинки Віки, бабуся якої працює в Андріївській школі.