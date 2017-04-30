Полтавці влаштували прибирання Прирічкового парку

Полтавці зібралися для прибирання Прирічкового парку в рамках акції “Зробимо Україну чистою разом!”.

Щорічна всеукраїнська акція з прибирання зелених зон об’єднала полтавців задля благоустрою засмічених територій поблизу річки Ворскла. До акції долучилися усі охочі містяни, громадські організації, компанії та установи.

Окрім Прирічного парку прибирання відбулося й на міських пляжах, берегах річки Тарапунька та на співочому полі імені Марусі Чурай.

“Ми потурбувалися про роздільне сортування сміття. Зібраний пластик і скло надійдуть на вторинне перероблювання. Також ми розчищали парк та обрубували суху деревину”, – зазначила координатор акції Юлія Городчаніна.

Також полтавці обговорили долю цієї території і висловили свої думки стосовно того, що саме вони хочуть бачити на цій території.

“Жителі Левади та й усього міста стурбовані майбутнім цього парку. Зараз у влади склалася така думка, що ця територія – це ще один осередок сміття та проблем. Ми хочемо зламати цей стереотип, та подбати про майбутнє цієї зони”, – прокоментував “Громадському. Полтава” голова громадської організації “Сіті Лаб” Дмитро Козиренко.