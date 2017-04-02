2017 04 02 09:48:46

Полтавці влаштували костюмований велопарад

Більше сотні велосипедистів у комічному одязі, масках та перуках проїхалися 1 квітня центральними вулицями Полтави під час велопараду до Дня сміху.

Цю акцію вони присвятили відкриттю велосезону. Від театру імені Гоголя стартували невипадково: маємо 208 років від дня народження відомого письменника.

На фініші вручали символічні подарунки – відзначили найкращі трюки й костюм, вшанували наймолодшого і найстаршого велосипедистів. До слова, наймолодшій учасниці забігу – всього півтора рочки.

Основна мета велопараду – пропаганда здорового способу життя. А ще – показати полтавцям, скільки дивовижних полтавців є велосипедистами.

“Після зими хочеться яскравих кольорів та жартівливого настрою. Велосипед – це круто”, – розповів “Нromadske.poltava.ua” учасник акції, велоактивіст Юрій Репало.