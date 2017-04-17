Полтавці відзначають “поливаний” понеділок
Полтавці відзначають “поливаний” понеділок
За традицією на другий день після Великодня в Україні відзначають поливаний або водяний понеділок.
Це є чи не найцікавішою забавою післявеликоднього так званого “поливаного” понеділка.
Особливо актуальним обряд є для неодруженої молоді .
Для майбутнього чистого міцного шлюбу обливання водою в Україні було обов’язковим, бо ж вважалось очисним.
Хлопці обливали водою дівчат, яких вони вподобали, а дівчата їм мали дарувати крашанки.
Здавна вважалося, що вода у великодній понеділок стає цілющою, приносить здоров’я та щастя. Тому люди обливали не тільки один-одного, а й себе теж.
Цей день пов’язували передусім з духовним весняним очищенням.