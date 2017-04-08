2017 04 08 16:22:30

Полтавці відправили в АТО ще шість маскувальних сіток

Сьогодні до морпіхів полтавські майстрині відправили ще шість маскувальних сіток – 90 кв.м. А також 2 балаклави.

Про це повідомили у “полтавському батальйоні небайдужих”.

“Відправку ми як завжди здійснили через транспортну компанію “Нова Пошта”. Дякуємо патріотам, за те що підтримують українську армію”. – сказано у повідомленні волонтерів.