MENU
Полтавщина, Суспільство



2017 04 08 16:22:30

Полтавці відправили в АТО ще шість маскувальних сіток

94csa5h5h-8Сьогодні до морпіхів полтавські майстрині відправили ще шість  маскувальних сіток – 90 кв.м. А також 2 балаклави.

Про це повідомили у “полтавському батальйоні небайдужих”.

“Відправку ми як завжди здійснили через транспортну компанію “Нова Пошта”. Дякуємо патріотам, за те що підтримують українську армію”. – сказано у повідомленні волонтерів.

Мітки:

Loading...

58 queries in 0,572 seconds.