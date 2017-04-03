2017 04 03 20:22:12

Полтавці проти знищення Прирічного парку

Петиція проти забудови Прирічного парку за чотири дні набрала 241 підпис з 250 потрібних.

Відповідне звернення оприлюднили на сайті Полтавської міської ради.

«Прирічний парк в мікрорайоні Левада на протязі тривалого часу для полтавців та гостей міста є місцем для зайняття спортом, відпочиноком, риболовлею, прогулянками. Однак на сесії Полтавської міської ради від 24.03.2017 року депутати без урахування думки громади ухвалили рішення про розробку плану території на забудову прирічного парку (територія від готелю Турист до Харківського мосту)

Закликаємо не знищувати екосистему, не забудовувати прирічний парк жодними об’єктами та скасувати рішення Полтавської міської ради від 24.03.2017 року.

Полтавці за спорудження спортивних об’єктів, але не на набережній р.Ворскла! Збережемо прирічний парк для нас та наших нащадків!», – йдеться у повідомленні