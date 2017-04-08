2017 04 08 17:28:22

Полтавці пікетували Головне управління Нацполіції

Учасники пікету вимагали публічного звіту про хід всіх розслідувань та розкриття резонансних злочинів, що сталися в Полтаві. Зокрема, щодо актів вандалізму відносно меморіальних дощок героям АТО та подій у “газетної арки”.

Начальник Головного управління Нацполіції Полтавської області Олег Бех зазначив, що поліція проводить всі необхідні слідчі дії, а з понеділка буде створена нова поліцейська комісія.

Нагадаємо, у Полтаві призупинили діяльність атестаційної комісії поліції.

У ніч на 8 квітня невідомі розбили дві меморіальні дошки героям АТО в вул Алмазній, Сакко, а також пошкодили дошку Симону Петлюрі в Полтаві.