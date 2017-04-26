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Полтавці перемогли на ІІІ Всеукраїнському турнірі юних філософів та релігієзнавців

Полтавці перемогли на ІІІ Всеукраїнському турнірі юних філософів та релігієзнавців

У Чернігові відбувся фінальний етап III Всеукраїнського турніру юних філософів та релігієзнавців.

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Команда “Лідер” м. Полтави у складі учнів Комунального закладу «Полтавська гімназія № 6 Полтавської міської ради Полтавської області»: Зогаль Дар’ї, Кімстач Олесі, Шикаренко Марини, Бондаренко Богдана, учениці Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів № 5 Полтавської міської ради Полтавської області» Кабась Анни під керівництвом тренера та члена журі турніру Перепьолкіна Євгенія Олександровича виборювала звання кращих, повідомили в освіті.

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