Полтавці наярмаркували 48 тисяч гривень на потреби бійців АТО

Волонтери “Полтавського батальйону небайдужих” підрахували кошти, які вони виручили від солодощів та сувенірів на Великодньому ярмарку біля Свято-Успенського собору Полтави.

“Зібрано 47 972,85 грн. Дякую всім, хто працював, всім тим, хто прийшов підтримати та купити щось смачненьке, “покатати” дітей на скелодромі, просто послухати концерт та подивитися виставку великодніх кошиків”, – зазначила волонтерка Наталя Гранчак.

За її словами, було дуже велилюдно і відчувалося, що полтавці зачекалися весни і сонечка, і на концерті лавочки не пустували.