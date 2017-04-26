Полтавський АМКУ оштрафує дві будівельні компанії за неподання інформації у повному обсязі

У Полтавському тервідділенні АМКУ встановили ознаки порушення конкурентного законодавства у діях двох будівельних компанії: ТОВ «Будгарант Плюс» та ТОВ «Ві.Ай.Пі Будівельна компанія» .

Полтавське тервідділення АМКУ досліджує проведення Управлінням капбудівництва Полтавської ОДА процедури відкритих торгів по закупівлі «Реставрація Полтавської обласної філармонії» у жовтні минулого року. Предмет дослідження — наявність ознак порушення конкурентного законодавства у діях ТОВ «Ві.Ай.Пі Будівельна компанія» та ТОВ «Будгарант Плюс».

Обидві компанії отримали від АМКУ письмові вимоги про надання інформації, необхідної для проведення дослідження. Відповідно до законодавства, суб’єкти господарювання зобов’язані виконувати їх у встановлені строки.

Компанія «Ві.Ай.Пі.» не подала необхідної інформації Полтавському АМКУ.

Ми надіслали два запити в офіс «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія», і точно знаємо — вони їх отримали. Відповіді не прозвучало. Повна тиша з їхнього боку говорить про те, що їм є що ховати. Ми це так не залишимо, — наголосив голова тервідділення Володимир Оніщенко.

Ненадання інформації ТОВ «Ві.Ай.Пі Будівельна компанія» перешкоджає проведенню дослідження ознак порушення законодавства в діях цієї компанії.

Товариство «Будгарант Плюс» подало інформацію на вимогу територіального відділення про участь у торгах у неповному обсязі. Це перешкоджає встановленню наявності або відсутності ознак порушення конкуренційного законодавства у діях компанії.

Тервідділення прийняло попередні висновки у справах, розпочатих за ознаками порушення конкуренційного законодавства в діях ТОВ « Ві.Ай.Пі.Будівельна компанія» та ТОВ «Будгарант Плюс». Через неподання інформації на вимогу АМКУ та подання інформації у неповному обсязі на компанії може бути накладений штраф у розмірі до 1% доходу за 2016 рік.

Компанії повинні зрозуміти, що неподання інформації та подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України є порушенням законодавства і тягне за собою відповідальність, — наголосив Володимир Оніщенко.

Прес-служба Полтавського обласного тервідділення АМКУ